«Нефтехимик» выиграл у «Автомобилиста»

«Нефтехимик» дома победил «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

У хозяев дубли оформили Евгений Митякин и Лука Профака, еще одну шайбу забросил Дамир Жафяров. У гостей отличились Джесси Блейкер и Максим Денежкин.

«Нефтехимик» набрал 10 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 8 очками — на 5-й строчке.