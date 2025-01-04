«Нефтехимик» — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Нефтехимик» примет «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 4 января. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Омске игру также транслирует канал «12».
Ключевые события встречи «Нефтехимика» и «Авангарда» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
Команды встретятся в четвертый раз в сезоне, в трех предыдущих играх побеждал «Авангард».
«Нефтехимик» набрал 37 очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Авангард» провел 39 матчей и набрал 39 очков. 30 декабря нижнекамцы уступили «Трактору» со счетом 2:6, а омичи — «Металлургу» (1:2).
Матч «Нефтехимик» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|24
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|В
|П
|О
|1
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|39
|27
|12
|56
|2
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|39
|25
|14
|52
|4
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|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|38
|15
|23
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|41
|9
|32
|23
|4.01
|14:30
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Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|4.01
|17:00
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Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|4.01
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -