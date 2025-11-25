«Нефтехимик» победил «Авангард» благодаря шайбе за секунду до конца матча

«Нефтехимик» на своем льду победил «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:5.

Хозяева отыгрались с 2:5 — у команды из Нижнекамска по дублю оформили Никита Хоружев и Андрей Белозеров, еще по голу забили Иван Николишин и Герман Точилкин, на счету которого также результативная передача. Победу «Нефтехимику» принес Белозеров, забросивший свою вторую шайбу и установивший окончательный счет за секунду до конца матча. Хоккеист отдавал передачу, но шайба после рикошета от клюшки соперника перелетела вратаря.

У гостей по 3 (2+1) очка набрали Максим Лажуа, Наиль Якупов и один гол забил Александр Волков.

«Авангард» с 39 очками после 29 матчей сохраняет третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» набрал 33 очка за 32 игры и располагается на пятой строчке. Команда прервала 4-матчевую серию поражений.