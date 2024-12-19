«Авангард» в овертайме обыграл «Нефтехимик» и одержал четвертую победу подряд

«Авангард» на выезде победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Наиль Якупов. Также он отметился голом в основное время. Еще по одной шайбе у омичей забросили Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.

Дубль у хозяев оформил Андрей Белозеров. Еще одна шайба на счету Вячеслава Лещенко.

«Авангард» (36 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (36) опустился на восьмую позицию на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Белозеров — 10 (Барбер), 12:10 — 1:0. Лещенко — 8, 25:01 — 2:0. Якупов — 9, 37:00 — 2:1. Игумнов — 4 (Маклауд, Меркли), 39:06 — 2:2. Шарипзянов — 4 (Маклауд, Чистяков), 39:48 — 2:3. Белозеров — 11 (Ди), 52:39 — 3:3. Якупов — 10, 61:31 — 3:4.

Вратари: Загидулин — Серебряков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (11+10+16+1) — 29 (10+11+6+2).

Судьи: Белов, Гофман.

19 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.