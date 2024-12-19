«Авангард» в овертайме обыграл «Нефтехимик» и одержал четвертую победу подряд
«Авангард» на выезде победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Наиль Якупов. Также он отметился голом в основное время. Еще по одной шайбе у омичей забросили Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.
Дубль у хозяев оформил Андрей Белозеров. Еще одна шайба на счету Вячеслава Лещенко.
«Авангард» (36 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (36) опустился на восьмую позицию на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
Голы: Белозеров — 10 (Барбер), 12:10 — 1:0. Лещенко — 8, 25:01 — 2:0. Якупов — 9, 37:00 — 2:1. Игумнов — 4 (Маклауд, Меркли), 39:06 — 2:2. Шарипзянов — 4 (Маклауд, Чистяков), 39:48 — 2:3. Белозеров — 11 (Ди), 52:39 — 3:3. Якупов — 10, 61:31 — 3:4.
Вратари: Загидулин — Серебряков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 38 (11+10+16+1) — 29 (10+11+6+2).
Судьи: Белов, Гофман.
19 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|34
|23
|11
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|5
|Металлург Мг
|37
|20
|17
|42
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Авангард
|3 : 4 ОТ
|19.12
|19:30
|
СКА – Торпедо
|6 : 4
|19.12
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|5 : 4 ОТ
|19.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Барыс
|2 : 0
|19.12
|19:30
|
Динамо М – Адмирал
|4 : 2