Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

18 декабря, 21:31

«Авангард» нанес «Нефтехимику» третье поражение подряд

Сергей Ярошенко

«Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

У гостей по 2 очка набрали Артем Блажиевский (1+1), Константин Окулов (1+1) и Александр Волков (0+2), также шайбу забросил Николай Прохоркин.

Во втором периоде нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин получил дисциплинарный штраф до конца матча. Во время стычки у ворот омичей Шафигуллин пытался ударить защитника соперника Джозефа Чеккони, но попал по лицу линейному судье Никите Полякову.

Для нижнекамского клуба данное поражение стало третьим подряд.

«Авангард» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 37 очками — на пятой строчке «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 декабря, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
Авангард

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
Читайте также
SC рассказал о планах Зеленского использовать кредит ЕС для побега с Украины
Британский певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет
Фигуриста Десятова пожизненно отстранили от соревнований из-за обвинений в домогательствах
Начальник управления Генштаба РФ Сарваров погиб при взрыве в Москве. Что известно
Кержаков украл у Дзюбы рекорд, «забив» 20 лет спустя, Карпину предложили вызвать в сборную обоих. Что происходит с историческим бомбардирским рекордом
Овечкин вспомнил Федорова и других легенд Русской Пятерки
Популярное видео
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • сергей

    обьесните почему локомотив весь декабрь играет дома какой делал этот календарь

    18.12.2025

    • Арбитр КХЛ — о Хартли: «Он не знает, что сказать, стоит, деда трясет»

    «Локомотив» победил ЦСКА в серии буллитов и выиграл четвертый матч подряд
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 37 28 9 59
    2 Ак Барс 39 25 14 52
    3 Авангард 35 23 12 49
    4 Автомобилист 37 20 17 43
    5 Нефтехимик 38 18 20 38
    6 Трактор 37 15 22 35
    7 Амур 37 14 23 34
    8 Барыс 38 14 24 34
    9 Салават Юлаев 37 15 22 33
    10 Адмирал 35 12 23 30
    11 Сибирь 37 13 24 30
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 39 24 15 52
    2 Динамо Мн 35 23 12 51
    3 Динамо М 37 24 13 50
    4 Северсталь 37 24 13 49
    5 Торпедо НН 36 22 14 47
    6 Спартак 38 20 18 44
    7 СКА 36 19 17 43
    8 ЦСКА 38 17 21 41
    9 Шанхай Дрэгонс 36 14 22 36
    10 Лада 37 11 26 25
    11 Сочи 34 10 24 25
    Результаты / календарь
    4.12
    5.12
    6.12
    7.12
    16.12
    17.12
    18.12
    19.12
    20.12
    21.12
    22.12
    23.12
    24.12
    25.12
    26.12
    27.12
    22.12 17:00 Металлург Мг – Нефтехимик 4 : 3 Б
    22.12 19:30 Шанхай Дрэгонс – Спартак 1 : 3
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости