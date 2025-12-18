«Авангард» нанес «Нефтехимику» третье поражение подряд
«Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.
У гостей по 2 очка набрали Артем Блажиевский (1+1), Константин Окулов (1+1) и Александр Волков (0+2), также шайбу забросил Николай Прохоркин.
Во втором периоде нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин получил дисциплинарный штраф до конца матча. Во время стычки у ворот омичей Шафигуллин пытался ударить защитника соперника Джозефа Чеккони, но попал по лицу линейному судье Никите Полякову.
Для нижнекамского клуба данное поражение стало третьим подряд.
«Авангард» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 37 очками — на пятой строчке «Востоке».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|37
|28
|9
|59
|2
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|3
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|4
|Автомобилист
|37
|20
|17
|43
|5
|Нефтехимик
|38
|18
|20
|38
|6
|Трактор
|37
|15
|22
|35
|7
|Амур
|37
|14
|23
|34
|8
|Барыс
|38
|14
|24
|34
|9
|Салават Юлаев
|37
|15
|22
|33
|10
|Адмирал
|35
|12
|23
|30
|11
|Сибирь
|37
|13
|24
|30
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|39
|24
|15
|52
|2
|Динамо Мн
|35
|23
|12
|51
|3
|Динамо М
|37
|24
|13
|50
|4
|Северсталь
|37
|24
|13
|49
|5
|Торпедо НН
|36
|22
|14
|47
|6
|Спартак
|38
|20
|18
|44
|7
|СКА
|36
|19
|17
|43
|8
|ЦСКА
|38
|17
|21
|41
|9
|Шанхай Дрэгонс
|36
|14
|22
|36
|10
|Лада
|37
|11
|26
|25
|11
|Сочи
|34
|10
|24
|25
