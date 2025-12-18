«Авангард» нанес «Нефтехимику» третье поражение подряд

«Авангард» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

У гостей по 2 очка набрали Артем Блажиевский (1+1), Константин Окулов (1+1) и Александр Волков (0+2), также шайбу забросил Николай Прохоркин.

Во втором периоде нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин получил дисциплинарный штраф до конца матча. Во время стычки у ворот омичей Шафигуллин пытался ударить защитника соперника Джозефа Чеккони, но попал по лицу линейному судье Никите Полякову.

Для нижнекамского клуба данное поражение стало третьим подряд.

«Авангард» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 37 очками — на пятой строчке «Востоке».