«Нефтехимик» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Нефтехимик» и «Авангард» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 25 ноября. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Нефтехимик» — «Авангард» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

25 ноября, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик Авангард

В прямом эфире встречу нижнекамцев и омичей покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Омске трансляцию также будет вести канал «12».

«Нефтехимик» набрал 31 очко в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, «Авангард» — 39 очков в 28 играх. Предыдущая встреча соперников прошла 1 ноября, омичи победили нижнекамцев со счетом 2:1.

Матч «Нефтехимик» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс