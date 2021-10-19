«Нефтехимик» в серии буллитов одолел «Амур»
21:26
«Нефтехимик» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Нижнекамске и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2.
Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Данила Попов. Два очка у «Амура» набрал Александр Горшков (1+1).
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