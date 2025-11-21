«Нефтехимик» — «Ак Барс»: видеообзор матча

«Ак Барс» на выезде переиграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

«Ак Барс» (38 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (31) потерпел третье поражение подряд и занимает пятое место на «Востоке».