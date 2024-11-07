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Сегодня, 17:30

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Нефехимик», ВКонтакте

«Нефтехимик» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». В Татарстане матч также будет показывать местный канал «ТНВ-Татарстан».

С ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Ак Барс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» набрал 22 очка в 24 матчах, «Ак Барс» — 27 очков в 20 играх. В предыдущих матчах обе команды встречались с «Барысом»: нижнекамцы потерпели поражение (1:2Б), а казанцы одержали победу (2:1Б).

Матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 25 21 4 44
2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Динамо М 23 13 10 29
5 Северсталь 21 14 7 28
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 24 11 13 26
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 24 11 13 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 20 13 7 27
4 Сал. Юлаев 20 13 7 26
5 Адмирал 24 11 13 26
6 Металлург Мг 25 12 13 25
7 Сибирь 22 10 12 22
8 Нефтехимик 24 8 16 22
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 22 6 16 14
12 Амур 24 5 19 13
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7.11 12:00
Амур – Металлург Мг
 1 : 2 ОТ
7.11 12:30
Адмирал – Авангард
 3 : 2 ОТ
7.11 17:00
Динамо Мн – Сал. Юлаев
 - : -
7.11 17:00
Барыс – Автомобилист
 - : -
7.11 19:30
СКА – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Спартак
 - : -
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