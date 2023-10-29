«Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Нефтехимик» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Жители Татарстана смогут посмотреть игру на телеканале «ТНВ Татарстан». Эфир начнется в 16.45 по местному времени.

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