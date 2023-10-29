«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча КХЛ
«Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ 29 октября
«Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Нефтехимик» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.
Жители Татарстана смогут посмотреть игру на телеканале «ТНВ Татарстан». Эфир начнется в 16.45 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|14
|11
|32
|2
|Ак Барс
|22
|15
|7
|32
|3
|Лада
|25
|13
|12
|31
|4
|Автомобилист
|24
|13
|11
|28
|5
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|6
|Авангард
|23
|12
|11
|27
|7
|Трактор
|24
|12
|12
|26
|8
|Сибирь
|23
|11
|12
|25
|9
|Амур
|23
|9
|14
|24
|10
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|23
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Динамо М
|23
|16
|7
|33
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|19
|11
|Витязь
|24
|7
|17
|16
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
|29.10
|14:00
|
Барыс – Торпедо
|1 : 2
|29.10
|14:00
|
Авангард – Динамо Мн
|3 : 4
|29.10
|15:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|- : -
|29.10
|16:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -
|29.10
|17:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -
|29.10
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
Новости