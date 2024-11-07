«Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик»
«Ак Барс» на выезде победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.
У казанской команды по голу забили Александр Барабанов, Кирилл Семенов, Митчелл Миллер и Дмитрий Яшкин. Единственная заброшенная шайба хозяев на счету Андрея Белозерова.
«Ак Барс» набрал 29 очков за 21 игру и располагается на третьей позиции на «Востоке». У «Нефтехимика» 22 очка после 25 матчей и восьмая строчка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Барабанов — 8 (бол., Галимов, Лямкин), 1:27 — 0:1. Белозеров — 6 (бол., Митякин, Барбер), 11:11 — 1:1. Семенов — 7 (Яшкин, Барабанов), 11:39 — 1:2. Миллер — 1 (бол., Лямкин, Галимов), 35:58 — 1:3. Яшкин — 10 (Семенов, Марченко), 54:43 — 1:4.
Вратари: Долганов — Билялов.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 27 (14+6+7) — 31 (8+13+10).
Судьи: Ромасько, Степучев.
7 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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