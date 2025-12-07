«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в Нижнекамске

«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1. Игра проходила в Нижнекамске.

У гостей шайбы забросили Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин и Никита Дыняк. У хозяев отличился Андрей Белозеров.

Казанцы одержали третью победу подряд в «Татарстанском дерби».

«Ак Барс» набрал 48 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. В следующем матче команда примет «Салават Юлаев» 16 декабря.

«Нефтехимик» прервал серию из трех побед и с 37 очками — на 5-й строчке. Нижнекамцы 16 декабря примут «Торпедо».