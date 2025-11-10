Дубль Яшкина принес «Ак Барсу» победу над «Нефтехимиком»

«Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей дубль оформил Дмитрий Яшкин, также по голу забили Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. По две результативные передачи на свой счет записали Александр Барабанов и Кирилл Семенов.

Автором единственной заброшенной шайбы хозяев стал Лука Профака.

«Ак Барс» с 34 очками идет вторым в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 29 баллами располагается на пятой строчке.