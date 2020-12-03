«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в дерби Татарстана

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержала победу над «Нефтехимиком» (6:1). Дублем в составе казанцев отличился нападающий Михаил Глухов.

После этой победы «Ак Барс» продолжает лидировать на «Востоке» с 50 очками, у нижнекамцев — 20 очков и 11-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

Голы: Кормье — 3 (Яруллин), 9:56 — 0:1. Воробьев — 1 (Галузин), 13:55 — 1:1. Доус — 14 (бол., Кормье, Да Коста), 16:28 — 1:2. Доус — 15 (бол., Викстранд, Да Коста), 25:08 — 1:3. Глухов — 5 (Воронков), 48:04 — 1:4. Галиев — 10 (Бурмистров), 49:39 — 1:5. Глухов — 6 (Зарипов, Яруллин), 59:59 — 1:6.

Вратари: Барулин — Рейдеборн (59:44 — 59:59).

Штраф: 23 — 15.

Броски: 24 (6+10+8) — 31 (14+11+6).

Судьи: Букин, Кулаков.

3 декабря. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 1806 зрителей.