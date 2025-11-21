Хоккей
Сегодня, 16:00

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 21 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 21 ноября.
Фото ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 21 ноября. Матч пройдет на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
Ак Барс

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. В Татарстане трансляцию можно смотреть на телеканале «ТНВ Татарстан».

Нижнекамцы набрали 31 очко в 29 матчах и занимают пятое место в Восточной конференции. Команда из Казани с 36 очками в 28 играх располагается на третьей строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 29 22 7 46
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Амур 27 11 16 26
8 Барыс 28 10 18 25
9 Адмирал 26 10 16 25
10 Салават Юлаев 27 10 17 23
11 Сибирь 28 8 20 19
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 31 19 12 41
3 Северсталь 29 20 9 40
4 Динамо Мн 28 18 10 39
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 28 14 14 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 17:30 Барыс – Салават Юлаев - : -
21.11 19:00 Нефтехимик – Ак Барс - : -
Все результаты / календарь

