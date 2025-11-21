«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 21 ноября

«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 21 ноября. Матч пройдет на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. В Татарстане трансляцию можно смотреть на телеканале «ТНВ Татарстан».

Нижнекамцы набрали 31 очко в 29 матчах и занимают пятое место в Восточной конференции. Команда из Казани с 36 очками в 28 играх располагается на третьей строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.