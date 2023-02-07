«Ак Барс» в гостях обыграл «Нефтехимик»
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» (4:3) на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе гостей голами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Дмитрий Юдин. У хозяев отличились Павел Порядин, Андрей Белозеров и Вячеслав Лещенко.
«Нефтехимик» занимает 9-е место на «Востоке», набрав 61 очко. «Ак Барс» расположился на первом месте, имея в активе 79 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
Голы: Порядин — 19 (Лещенко), 10:38 — 1:0. Белозеров — 12 (Кизимов, Чивилев), 11:55 — 2:0. Кагарлицкий — 11 (бол., Радулов), 19:22 — 2:1. Шипачев — 9 (бол., Радулов, Галиев), 41:16 — 2:2. Войнов — 11 (бол., Шипачев, Радулов), 45:09 — 2:3. Юдин — 2, 45:53 — 2:4. Лещенко — 15 (мен., Галимов), 53:56 — 3:4.
Вратари: Тихомиров — Билялов.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 33 (15+7+11) — 30 (9+11+10).
Судьи: Гамалей, Гофман.
7 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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Авангард – ЦСКА
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|9.02
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Металлург – Витязь
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Ак Барс – Амур
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