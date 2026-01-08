«Нефтехимик» — «Адмирал»: видеообзор матча

«Нефтехимик» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Игра проходила на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске 8 января.

Победный буллит хозяев забросил Никита Артамонов. В основное время отличились Тимур Хайруллин и Никита Хоружев. Лука Профака сделал две результативные передачи.

Дубль у гостей оформил Либор Шулак.

«Нефтехимик» (45 очков в 45 матчах) поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (34 очка в 41 игре) остается последним на «Востоке».