«Нефтехимик» победил «Адмирал»
«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» (2:1) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.
Форвард хозяев Андрей Белозеров набрал 2 (1+1) очка.
Нижнекамцы (65 очков) одержали пятую победу в шести последних играх, команда из Владивостока (69) потерпела четвертое поражение подряд.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Жукенов — 3 (бол., Леонтьев, Белозеров), 17:23 — 1:0. Сошников — 22 (бол., Гутик, Шулак), 27:57 — 1:1. Белозеров — 17 (Юзленко, Шафигуллин), 44:39 — 2:1.
Вратари: Озолин — Мишуров (59:27).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 23 (13+6+4) — 29 (9+8+12).
Судьи: Гашилов, Метальников.
21 марта. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3324 зрителя.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
Результаты / календарь
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|2 : 3 ОТ
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 5
