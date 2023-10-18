«Нефтехимик» вырвал победу у «Адмирала»
«Нефтехимик» дома вырвал победу у «Адмирала» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
У победителей голами отметились Булат Шафигуллин, Никита Сетдиков и Дмитрий Соколов оформивший дубль. У гостей отличился Дмитрий Бучельников, Даниил Гутик и Юрий Паутов.
«Нефтехимик» идет на 10-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 18 очков. «Адмирал» с 12 баллами идет на последнем, 12-м месте, Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (0:1, 0:2, 4:0)
Голы: Гутик — 6 (бол., Корбит), 31:13 — 0:2. Паутов — 1 (Горшков, Берлев), 37:23 — 0:3. Шафигуллин — 5 (Камара, Хлыстов), 43:43 — 1:3. Сетдиков — 4 (Сериков, Митякин), 47:07 — 2:3. Соколов — 1 (Жукенов, Брюквин), 47:41 — 3:3. Соколов — 2 (Жукенов, Хохлов), 59:34 — 4:3.
Вратари: Долганов — Хомченко.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 35 (7+16+12) — 32 (11+13+8).
Судьи: Букин, Оленин.
18 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2192 зрителя.
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