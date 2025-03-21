«Нефтехимик» примет «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 21 марта. Игра пройдет на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ».

С ключевыми событиями и результатом игры «Нефтехимик» — «Адмирал» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

По ходу сезона-2024/25 команды выиграли друг у друга по одному разу. Оба клуба Восточной конференции провели по 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, владивостокчане набрали 69 очков, нижнекамцы — 63. В предыдущей игре «Нефтехимик» победил «Спартак» — 4:2, а «Адмирал» уступил «Металлургу» — 4:5 Б.

Матч «Нефтехимик» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс