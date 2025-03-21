«Нефтехимик» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Нефтехимик» примет «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 21 марта. Игра пройдет на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ».
С ключевыми событиями и результатом игры «Нефтехимик» — «Адмирал» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
По ходу сезона-2024/25 команды выиграли друг у друга по одному разу. Оба клуба Восточной конференции провели по 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, владивостокчане набрали 69 очков, нижнекамцы — 63. В предыдущей игре «Нефтехимик» победил «Спартак» — 4:2, а «Адмирал» уступил «Металлургу» — 4:5 Б.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -