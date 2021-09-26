«Нефтехимик» всухую победил «Адмирал»

«Нефтехимик» переиграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Нижнекамска разобралась с аутсайдером сезона со счетом 4:0.

По 2 (1+1) очка набрали нападающие Тимур Хафизов, Андрей Чивилев и Булат Шафигуллин.

Хоккей

КХЛ

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Шафигуллин — 1 (бол., Чивилев, Секстон), 5:23 — 1:0. Чивилев — 2 (бол., Хафизов, Хайруллин), 20:18 — 2:0. Хафизов — 2 (бол., Порядин), 29:22 — 3:0. Бикмуллин — 3 (Шафигуллин), 53:34 — 4:0.

Вратари: Туохимаа — Серебряков.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 38 (15+12+11) — 32 (13+10+9).

Судьи: Мочалов, Овчинников.

26 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 1965 зрителей.