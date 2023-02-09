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Сегодня, 21:36

Гол Кизимова принес «Нефтехимику» победу над «Адмиралом»

Мария Гусева
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«Адмирал» на выезде проиграл «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.

За клуб из Владивостока гол забил Николай Елисеев. В составе нижнекамского клуба шайбы забросили Владислав Леонтьев и Семен Кизимов.

«Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. «Нефтехимик» располагается на 9-й строчке — 63 очка.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Леонтьев — 1 (Кашников), 2:21 — 1:0. Елисеев — 11 (бол., Чебыкин, Шулак), 10:49 — 1:1. Кизимов — 5 (Чивилев, Белозеров), 57:36 — 2:1.

Вратари: Судницин — Хомченко (59:04 — 59:39).

Штраф: 8 — 6. Броски: 25 (13+8+4) — 26 (11+6+9).

Судьи: Бирин, Бондарь.

9 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2384 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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ХК Адмирал
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9 Спартак 60 25 35 58
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9.02 16:30
Авангард – ЦСКА
 1 : 2 ОТ
9.02 17:00
Автомобилист – СКА
 2 : 5
9.02 17:00
Металлург – Витязь
 4 : 5 ОТ
9.02 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь
 3 : 2 ОТ
9.02 17:00
Трактор – Динамо Мн
 4 : 3
9.02 19:00
Ак Барс – Амур
 4 : 2
9.02 19:30
Нефтехимик – Адмирал
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9.02 19:30
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