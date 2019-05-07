Официальный Твиттер "Авангарда" в очередной раз предложил российскому нападающему "Коламбуса" Артемию Панарину подписать контракт с омской командой летом.

Ранее "Авангард" уже пытался убедить Панарина перейти к ним.

– Артемий Панарин, не жди первого июля, подписывайся с "Авангардом" уже сегодня! Ни один клуб НХЛ не сможет тебе предложить: играть в звене с Зерновым; арену в самом центре города (города Балашиха); регулярные матчи с командой тестя; сразу два чемпионских парада в двух городах, если выиграем КГ; уникальные условия для Рыжего (подробности в директ); про топливо – в силе! – написано в посте "Авангарда".

– сразу два чемпионских парада в двух городах, если выиграем КГ;

– уникальные условия для Рыжего (подробности в директ);

– про топливо – в силе! – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 7 мая 2019 г.

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