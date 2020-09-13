Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски ответил на вопросы журналистов после выездного поражения от магнитогорского «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Нужно было лучше сыграть в большинстве, — отметил Немировски. — У «Металлурга» оно сработало, у нас — нет. Надо было забивать «пять на три» — это был решающий момент.

Чего не хватает в меньшинстве? Постоянно работаем над этим, разбираем, смотрим на видео все голы. Где-то неправильно сыграли или защитник, или вратарь.

Изменения в заявке перед матчем? Играли все, кто могли. Думали, что сыграют другие, но они не были готовы. В последний момент надо было что-то поменять. (Михаил Скрыль)