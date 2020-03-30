Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли отметил, что по возвращении из России в Канаду не смог встретиться со своими детьми из-за вынужденного карантина.

— Мы все еще на карантине, поскольку прилетели из Москвы, — рассказал Хартли в интервью клубной пресс-службе. — Друзья покупают нам продукты, приносят и оставляют у дверей. — Улицы пустые, работают только системы жизнеобеспечения, рестораны работают исключительно на доставку.

Сейчас мы переживаем настоящую битву за жизни, и все граждане должны проявить ответственность. Мы должны помочь предотвратить распространение вируса, мы с супругой даже не виделись с детьми. Не время проявлять эгоизм и делать то, что нравится.

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