«Не то, к чему стремился на льду». Артюхин рассказал о легендарной драке с финнами

Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин рассказал о своей репутации грубого игрока. Он прославился дракой с тремя финнами на этапе Евротура в 2011 году.

— Это точно не то, к чему я стремился на льду, — цитируют Артюхина «Известия». — Никогда не хотел кому-либо нанести травму, но хоккей — это жесткий вид спорта. И так получилось, что из-за пары инцидентов в карьере обо мне сложилось такое мнение. И почти любой стык с моим участием преподносился так: Артюхин опять собирается ломать людей.

— Вы имеете в виду, что вам аукнулись эпизоды в сборной весной 2011-го и травма динамовца Янне Яласваары, которого вы избили в 2013 году?

— Да, те истории были самые громкие. И по ним меня до сих пор судят.

— Их можно было избежать?

— Ну, в сборной как это было сделать? Когда на Евротуре перед чемпионатом мира в матче с финнами просто разбили голову Жене Бирюкову, трудно было не реагировать. Вот команда и вступилась за своего партнера. Причем я ведь даже не трогал Рууту, который нанес травму Бирюкову. Я вмешался в эту драку, только чтобы разнять людей, и начал оттаскивать их. А в итоге подано было так, что я трех финнов бил. Но я лишь пытался оттащить их от наших парней, чтобы прекратилась драка. А то, что было на самом чемпионате мира в Братиславе, когда на групповом этапе играли с Чехией... Считаю, что те силовые приемы, которые я применил, не выходили за рамки нормальной борьбы. Так же посчитали и судьи, дав мне всего два малых штрафа за весь матч. А то, что потом говорили чехи, — это уже вопрос не ко мне.