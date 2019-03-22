"Не смогли справиться с большинством". Скабелка - о поражении от "Авангарда"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после поражения от "Авангарда" в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ (3:5) заявил, что его команда не смогла справиться с большинством соперника.

- Хочу поблагодарить "Авангард" за эту серию, - приводит слова Скабелки официальный сайт "Барыса". - Единственное сожаление, что мы проиграли эту серию, скажем так, в неравных составах. Не смогли мы справиться с большинством "Авангарда". Также мы не смогли подойти в оптимальном составе к такому противостоянию.

В целом хочу поблагодарить болельщиков за сезон. Особенно в конце сезона болельщики пошли на "Барыс", независимо от того, кто приезжает. Есть сожаление, что серия и сезон для нас закончились. Но это был неплохой сезон, учитывая, как мы его начинали. Команда строилась практически с нуля. Я думаю, что по предсезонной подготовке мало кто предполагал, что команда будет уверенно идти по сезону и практически без провалов. Еще раз хочу поблагодарить команду и болельщиков за этот сезон.

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