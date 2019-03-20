"Не скажу, что мы что-то перевыполнили". Гиматов - о победе над "Автомобилистом"

Нападающий "Салавата" Эдуард Гиматов после победы над "Автомобилистом" в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ (4:2) заявил, что его команда выполнила все требования тренерского штаба. 25-летний форвард в этой встрече отметился заброшенной шайбой.

- Спасибо за игру всей команде, помогли влиться в коллектив, так скажем, по новой. Очень рад, что забил, - приводит слова Гиматова официальный сайт "Салавата". - Это моя первая шайба за "Салават Юлаев", очень долго ждал ее, работал. Посвящаю этот гол своим близким.

Сейчас очень важная игра в Екатеринбурге, поэтому будем готовиться, отдыхать и правильно восстанавливаться. То, что от нас требовали, мы старались выполнить. Сегодня забили, как и требовалось. Не скажу, что мы что-то перевыполнили.

Счет в серии составляет 3-1 в пользу "Салавата". Следующий матч пройдет 22 марта в Екатеринбурге.

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