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«Не пытайтесь остановить Ткачева». Крутой гол форварда СКА

22:00

Нападающий СКА Владимир Ткачев отметился красивым голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3 ОТ). Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

— Не пытайтесь остановить Владимира Ткачева, — говорится в сообщении.

Ткачев забросил вторую шайбу своей команды в этой игре. Победный гол в активе Максима Карпова.

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