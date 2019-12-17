«Не пытайтесь остановить Ткачева». Крутой гол форварда СКА

Нападающий СКА Владимир Ткачев отметился красивым голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3 ОТ). Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

— Не пытайтесь остановить Владимира Ткачева, — говорится в сообщении.

Не пытайтесь остановить Владимира Ткачева ? pic.twitter.com/3aiqmDmA34 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 17, 2019

Ткачев забросил вторую шайбу своей команды в этой игре. Победный гол в активе Максима Карпова.

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