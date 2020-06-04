Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд вспомнил о переходе нападающего Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА. Он работал генеральным менеджером в уфимском клубе.

— Даже не представляете, от кого был звонок! — сказал Вайсфельд в интервью YouTube-каналу «Игра в тело». — Крайне удивлен. Такие люди мне вообще не звонили! В «Салавате Юлаеве» право подписи имели два человека — генеральный директор и генеральный менеджер. Я сразу сказал: «Все документы, связанные с трансферами и контрактами, подписываю только я». Гендиректор подписывал перелеты, питание, гостиницы.

Когда мне сказали, что надо отдать Капризова, ответил: «Это ваше право. Вы руководители. Но я свою подпись под этим контрактом не поставлю». Ее там нет.