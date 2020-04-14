Защитник «Трактора» и сборной Белоруссии Ник Бэйлен поделился мнением о решении не приостанавливать чемпионаты в стране из-за пандемии коронавируса.

— Белорусская хоккейная Экстралига недавно завершилась, а футбольный и гандбольный чемпионаты продолжаются, — цитирует Бэйлена Allhockey. — По-моему, это не очень умное решение в то время, когда большая часть стран мира ввела карантин и самоизоляцию. И меня удивляет, что в Белоруссии это не делают. Как я уже говорил, здоровье игроков и тех, кто задействован в спорте, да и вообще всех людей в стране, должно быть приоритетом сейчас.

— Евгений Малкин рассказывал страшные вещи про коронавирус в США — о большом количестве зараженных, о том, что трупы привозят в Центральный парк в Нью-Йорке. Что действительно происходит в Америке?

— Ситуация действительно очень тяжелая. Если смотреть много новостей, можно напугать себя до смерти — они сейчас все плохие. Раньше, как только все началось, мы смотрели новости по четыре-пять часов, сейчас только по 30 минут, чтобы сильно не нагонять страх. Число зараженных вирусом уже пугающе большое, тем более в США. Особенно плохо сейчас в штате Нью-Йорк, а там живет вся моя семья. Мои родители уже пожилые люди, а мой старший брат Мэтью работает в Баффало в больнице, где лежат зараженные COVID-19 люди. Он принимает новых пациентов, обучает медсестер и врачей, делает звонки насчет лекарств и смотрит, чтобы все исполняли рекомендации министерства здравоохранения штата. Мэтью трудится по 16-17 часов в сутки и вот только получил один выходной после 18 дней работы подряд. Так что я очень сильно переживаю за моих братьев, которые вынуждены работать.