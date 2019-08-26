Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) на Кубке мэра Москвы. Бело-голубые второй год подряд выиграли предсезонный турнир.

— В этот раз мы начали хорошо, но закончили не очень, — цитирует официальный сайт клуба Крикунова. — Лучше плохо начинать и выигрывать, чем так... А если серьезно, то в игре против «Спартака» мы отдали очень много сил. Вся команда играла не очень хорошо. Возможно, что немного не хватило мотивации. Посчитали, что две игры выиграли и все — кубок в кармане. Плюс ЦСКА неудачно сыграл против «Витязя». Я скажу, что игроки ЦСКА показали далеко не лучшую свою игру.

— Придаете значение победам на двух турнирах?

— Нет, не очень хорошо это. То, что мы проиграли в сегодняшнем матче — есть, о чем говорить, а если бы выиграли, то к ним не подойти было бы.

— Какие планы до сезона?

— Играем с «Витязем» на канадской площадке — это будет интересно. А так — продолжаем работать.