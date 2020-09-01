«Не могу поверить, что его нет». Ярошик высказался о смерти Ржиги

Бывший футболист ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик в разговоре с «СЭ» выразил свои соболезнования в связи со смертью хоккейного тренера Милоша Ржиги.

— Я в шоке от этой новости, — заявил Ярошик «СЭ». — Не знаю, что сказать. Мне просто не верится в это. Когда я играл за ЦСКА, Ржига работал в Москве и мы нередко пересекались. Футболисты много общались с хоккеистами. У него была серьезная карьера. Случались большие успехи, бывали и неудачи. Он был очень харизматичным человеком. Сложно все это говорить, потому что я просто не могу поверить, что его уже нет.

Сейчас мы собираемся бывшими игроками сборной Чехии по футболу и играем в хоккей на разных турнирах. Но там мы с Ржигой не пересекались. Он бы никогда не стал тренировать такую команду, как наша. (Севастиан Терлецкий)