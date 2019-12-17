«Не могли бы вы нам помочь побороться за плей-офф?» «Сочи» пригласил Ковальчука в команду через Instagram

«Сочи» предложил форварду Илье Ковальчуку продолжить карьеру в клубе. Ранее «Лос-Анджелес» поместил 36-летнего игрока на драфт отказов для расторжения контракта.

— В Сочи «+13», и это чуточку прохладнее, чем будет в Лос-Анджелесе сегодня днем! Мы тут подумали... Илья Ковальчук, не могли бы вы нам помочь побороться за плей-офф?

?Навагинская, конечно, не Голливудский бульвар, но и хачапури за океаном вряд ли такие же отменные, как у нас, — говорится в сообщении клуба в Instagram.

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