КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Не могли бы вы нам помочь побороться за плей-офф?» «Сочи» пригласил Ковальчука в команду через Instagram

17:44
Теги:

«Сочи» предложил форварду Илье Ковальчуку продолжить карьеру в клубе. Ранее «Лос-Анджелес» поместил 36-летнего игрока на драфт отказов для расторжения контракта.

— В Сочи «+13», и это чуточку прохладнее, чем будет в Лос-Анджелесе сегодня днем! Мы тут подумали... Илья Ковальчук, не могли бы вы нам помочь побороться за плей-офф?

?Навагинская, конечно, не Голливудский бульвар, но и хачапури за океаном вряд ли такие же отменные, как у нас, — говорится в сообщении клуба в Instagram.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир