КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Не имеем права обсуждать решения СДК. Григорий выполнял свою работу, он делает ее хорошо». Директор «Салавата» — о ситуации с Паниным

17:22
Сергей Шумаков после матча помещен в список травмированных. Фото ХК «Авангард»
Сергей Шумаков после матча помещен в список травмированных. Фото ХК «Авангард»
Теги:

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов ответил на вопрос о решении СДК о дисквалификации защитника Григория Панина. Хоккеист пропустит матч с «Сочи», который состоится сегодня, 19 октября. Напомним, во время матча регулярного чемпионата КХЛ Панин жестко атаковал нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова.

— Мы не имеем права обсуждать решения СДК, — сказал Курносов в интервью «СЭ». — Это указано в регламенте. Поэтому не могу ничего комментировать.
Воспитательные беседы с Паниным? Григорий, как и всегда, выполнял свою работу, и он делает ее хорошо. (Михаил Скрыль)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир