Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов ответил на вопрос о решении СДК о дисквалификации защитника Григория Панина. Хоккеист пропустит матч с «Сочи», который состоится сегодня, 19 октября. Напомним, во время матча регулярного чемпионата КХЛ Панин жестко атаковал нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова.

— Мы не имеем права обсуждать решения СДК, — сказал Курносов в интервью «СЭ». — Это указано в регламенте. Поэтому не могу ничего комментировать.

Воспитательные беседы с Паниным? Григорий, как и всегда, выполнял свою работу, и он делает ее хорошо. (Михаил Скрыль)