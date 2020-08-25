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«Не хватало мужика, способного сделать «правильную грязь». Генменеджер «Авангарда» — о формировании состава

12:15
Никита Комаров. Фото ХК «Авангард»
Никита Комаров. Фото ХК «Авангард»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью обозревателю «СЭ» Михаилу Зислису рассказал о формировании состава омского клуба.

Каким будет &laquo;Авангард&raquo; в&nbsp;новом сезоне?Сколько получает самый дорогой игрок «Авангарда»? Большой разговор с генеральным менеджером омского клуба

— Как вписывается приобретение заурядного нападающего Комарова в концепцию строительства команды с прицелом под Кубок Гагарина?

— Вы имеете право на свою точку зрения. Когда мы разговаривали с Хартли, то пришли к выводу, что в прошлом сезоне в команде не хватало мужика, способного завести команду и сделать, скажем так, «правильную грязь» на льду. Комаров оставался в поле нашего зрения после завершения основной селекционной работы и претендовал на маленький по меркам КХЛ контракт. Мы сознательно решили создать конкуренцию в пуле силовиков и посмотреть, как у них пойдут дела. Они со своими задачами в плей-офф не совсем справились. Борьба должна быть не только за место в ТОП-6, но и среди разрушителей. Нам хотелось посмотреть на всех с чистого листа. К сожалению, из-за коронавируса не удалось провести достаточно контрольных матчей. На данном этапе мы отказались от Жени Грачева потому, что нам надо было вписываться в потолок зарплат. Но конкуренция продолжается и, возможно, ещё какие-то выводы сделаем после турнира в Санкт-Петербурге. (Михаил Зислис)

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