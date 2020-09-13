Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3).

— Тяжелое выдалось начало сегодня: пропустили на первой же минуте, — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ. — Противник забросил в первой смене. Конечно, никогда не хочется так начинать выездные игры, когда ты встречаешься с очень сильным соперником. Во втором периоде мы очень много удалялись — пять раз ребята сидели на скамейке штрафников. После такого сложно вернуться в игру, сложно наладить ход. Тем не менее, мы продолжили. В третьем периоде играли хорошо, но нам не хватило времени. Сделаем выводы после сегодняшнего матча.