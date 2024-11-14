Назначение Рирдена в «Авангард» может не состояться

По информации «СЭ», назначение американского тренера Тодда Рирдена в «Авангард» находится под вопросом.

Причиной являются семейные обстоятельства специалиста. Окончательно ситуация прояснится в течение ближайших двух дней.

53-летний Рирден наиболее известен по работе с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в 2018-2020 годах. Также американец входил в тренерские штабы «Вашингтона» и «Питтсбург Пингвинз».