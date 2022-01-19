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Сегодня, 19:29

Назаров: «В этом году надо сказать регулярному чемпионату «стоп»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался по поводу возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В сложившейся ситуации мы не видим резона в продолжении регулярного чемпионата КХЛ. Уже очевидно, что все запланированные календарем матчи провести не удастся. Как не удастся найти тот вариант, который бы устроил все клубы. В ХК «Сочи» есть утвержденный бюджет, за рамки которого мы выходить не имеем права. Переносы матчей — это дополнительные расходы на перелеты, проживание, тестирование игроков и персонала. Для клуба — это миллионы рублей. У нас нет лишних денег, мы привыкли жить по средствам. Да, я могу понять разочарование болельщиков, которые не смогут увидеть команду и своих любимых игроков. Но, к сожалению, пандемия ломает привычный уклад всей жизни, не только хоккея. Надеюсь, что эта атака коронавируса на человечество будет последней, и в следующем году мы проведем полноценный регулярный чемпионат и полноценный плей-офф, куда мы обязательно попадем с нашей молодой и амбициозной командой. А в этом году надо сказать регулярному чемпионату «стоп», — цитирует Назарова сайт сочинцев.

Ранее на совещании руководителей клубов с лигой президент ЦСКА Игорь Есмантович предложил завершить регулярный чемпионат, а в плей-офф должны попадать команды с учетом проведенных 45 игр.

Источник: https://www.hcsochi.ru/media/news/andrey-nazarov-sochi-ne-vidit-rezona-v-prodolzhenii-regulyarnogo-chempionata/
КХЛ
ХК Сочи
Андрей Назаров
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