Назаров: «В этом году надо сказать регулярному чемпионату «стоп»
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался по поводу возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«В сложившейся ситуации мы не видим резона в продолжении регулярного чемпионата КХЛ. Уже очевидно, что все запланированные календарем матчи провести не удастся. Как не удастся найти тот вариант, который бы устроил все клубы. В ХК «Сочи» есть утвержденный бюджет, за рамки которого мы выходить не имеем права. Переносы матчей — это дополнительные расходы на перелеты, проживание, тестирование игроков и персонала. Для клуба — это миллионы рублей. У нас нет лишних денег, мы привыкли жить по средствам. Да, я могу понять разочарование болельщиков, которые не смогут увидеть команду и своих любимых игроков. Но, к сожалению, пандемия ломает привычный уклад всей жизни, не только хоккея. Надеюсь, что эта атака коронавируса на человечество будет последней, и в следующем году мы проведем полноценный регулярный чемпионат и полноценный плей-офф, куда мы обязательно попадем с нашей молодой и амбициозной командой. А в этом году надо сказать регулярному чемпионату «стоп», — цитирует Назарова сайт сочинцев.
Ранее на совещании руководителей клубов с лигой президент ЦСКА Игорь Есмантович предложил завершить регулярный чемпионат, а в плей-офф должны попадать команды с учетом проведенных 45 игр.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|19.01
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Торпедо
|- : -
|19.01
|17:00
|
Металлург – Динамо М
|- : -
|19.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|19.01
|17:00
|
Трактор – Динамо Р
|- : -
|19.01
|19:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|19.01
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|19.01
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|19.01
|19:30
|
Йокерит – СКА
|- : -
|19.01
|19:30
|
Куньлунь – Адмирал
|- : -
|19.01
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|19.01
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -