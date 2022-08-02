Назаров сказал, что «Сочи» второй или третий с конца по зарплатам в КХЛ

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» рассказал о селекции и звездах команды.

— У вас в команде проблемы в обороне.

— Безусловно. Сумасшедшие проблемы. Мы ждем усиление. Джо Морроу паспорт потерял, сделал новый. Сказали, что он феноменально играл, наводили справки в «Барысе». Только не знаю, почему они от него отказались. Но вы должны понимать всегда, что любой игрок — это статистика, это возраст, это его игровое время, но самое основное — сколько он стоит.

Я могу ошибиться, но мы третьи с конца по зарплатам. Может, быть и вторые. Я не хочу это ни в плюс, ни в минус говорить. Поэтому селекция так и происходит. Это не то, что у меня тут селекционный отдел дураков. Мы же тоже понимаем кое-что, но так случается иногда. Надо работать и с этим — давать результат, завлекать болельщиков. Потому что ребята вот сидят, и они тоже с меня требуют хороший контент и победы. Чтобы они билеты продавали. Если побед не будет, то как билеты продать? Люди хотят приходить, выпить кружечку пива и радоваться, что «Сочи» победил.

— Вы говорили, что можете справиться с любой звездой, искусственно посадив его на скамейку. В «Сочи» звезд нет. Нужно ли менять модель поведения?

— Я с вами не согласен. Здесь есть местные звезды. Есть Василий Глотов. Есть будущая звезда, феноменально играет — Гараев, 13 голов забил в том сезоне. Это такие подрастающие звезды. Тянулин приехал неплохой хоккеист. Он будет ассистентом капитана. А еще я сказал, что все, кто ниже 175 сантиметров у нас в команде, будут считаться боевыми гномами. Он со мной начал спорить и сказал, что он 176 сантиметров. Ну, хорошо. Из разряда боевых гномов мы уходим. А так — есть подрастающие звезды. Которые вот-вот выстрелят.