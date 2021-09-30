Назаров рассказал о задачах, которые перед ним ставят в «Сочи»

Новый главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал свое назначение.

«Позвонило руководство хоккейного клуба «Сочи», предложило возглавить команду. Конечно, я согласился, даже не стал спрашивать, каким будет контракт — деньги для меня сейчас не важны. Конечно, они имеют роль, как для любого профессионального тренера, но не в данном случае. Купил билет, пообщался с близкими и сегодня сел в самолет», — приводит слова Назарова пресс-служба клуба.

Также Назаров отметил, что у него лучше получается работать с незвездными коллективами.

«Знаете, наверное, это мой конек. На протяжении многих лет я понял одну вещь: мы все заточены под что-то. Кто-то может работать со звездными коллективами удачно, кто-то может, наоборот, с незвездными коллективами, с «рабочими лошадками». Наверное, у меня лучше получается с теми ребятами, которые пока полностью не раскрыты, которые только попали в лигу. Нужно им придать уверенности, что-то подсказать, показать, ну и в целом научить выигрывать. Каждый клуб независимо от бюджета хочет радовать своих болельщиков, все хотят выигрывать.

Прежде всего, приглашаю всех на ближайшие матчи команды. Хоккей будет яркий, красочный, болельщики увидят ту черту характера, которую я всегда пытаюсь привнести в свои клубы, — агрессивность, постоянный прессинг и очень много борьбы, замечу, борьбы по правилам. Вся борьба впереди. Моя задача — сделать так, чтобы команды, которые приезжают в Сочи играть против нас, понимали: здесь не будет легкой прогулки. И это я сделаю".

Последним клубом 47-летнего специалиста был «Нефтехимик», который он возглавлял с 2016 по 2018 год.

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции, набрав 8 очков в 13 матчах.