Назаров рассказал, какому хоккеисту всегда завидовал
Главный тренер ХК «Сочи» в интервью «СЭ» сравнил себя с другими хоккеистами, которые много дрались во время игровой карьеры.
— Какой современный русский хоккеист напоминает вас самого себя?
— Такого нет. Не видел. Кто? С Женей Артюхиным мы играли в похожем стиле. У него очень хорошее катание. Всегда завидовал ему. Говорил: «Тюха, если бы я катался, как ты...» Но у него, честно, рук не было. Другая проблема. Катание хорошее, а рук — нет. А у меня — наоборот: были руки, но плохое катание.
— А Михаил Фисенко?
— Он меньше меня ростом, это легче. 185 сантиметров и 196 — это два разных хоккеиста. Лет с 13 детский тренер учил нас крутить сальто назад. Занимались гимнастикой с Виктором Михайловичем Перегудовым. Я научился колесу и сальто самым последним в команде. А это координация. Вроде всего 10 сантиметров разницы.
— У вас был период, когда вы сразу выросли на 10 сантиметров?
— Да, у меня есть детские фотографии, где все мне по пупок.
|Западная конференция
|И
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|0
|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|0
|0
|8
|Нефтехимик
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|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|10
|Сибирь
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|0
|0
|0
|11
|Трактор
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|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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