Назаров рассказал, какому хоккеисту всегда завидовал

Главный тренер ХК «Сочи» в интервью «СЭ» сравнил себя с другими хоккеистами, которые много дрались во время игровой карьеры.

— Какой современный русский хоккеист напоминает вас самого себя?

— Такого нет. Не видел. Кто? С Женей Артюхиным мы играли в похожем стиле. У него очень хорошее катание. Всегда завидовал ему. Говорил: «Тюха, если бы я катался, как ты...» Но у него, честно, рук не было. Другая проблема. Катание хорошее, а рук — нет. А у меня — наоборот: были руки, но плохое катание.

— А Михаил Фисенко?

— Он меньше меня ростом, это легче. 185 сантиметров и 196 — это два разных хоккеиста. Лет с 13 детский тренер учил нас крутить сальто назад. Занимались гимнастикой с Виктором Михайловичем Перегудовым. Я научился колесу и сальто самым последним в команде. А это координация. Вроде всего 10 сантиметров разницы.

— У вас был период, когда вы сразу выросли на 10 сантиметров?

— Да, у меня есть детские фотографии, где все мне по пупок.