Назаров: «Переговоры с «Сочи» длились ровно 2 минуты, но это не демпинг, а большое желание работать»

Новый главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о подписании контракта с клубом.

— Ощущения и впечатления после первой тренировки хорошие. Ребята стараются, готовятся к игре. Секретов нет — контракт с «Сочи» подписан на два года. Как и любой другой клуб, будем стараться радовать болельщиков и стараться попасть в плей-офф. Тут других задач и не бывает — у всех они одинаковые.

Что касается моей паузы, то открою небольшой секрет — занимался семейным бизнесом. Но, конечно, все это время я следил за хоккеем и общался с ребятами. Есть моменты, когда нужно поработать с семьей. Сейчас семья сказала: «Молодец! Можешь дальше идти заниматься хоккеем!».

Переговоры с «Сочи» длились ровно 2 минуты, несмотря на то, что обычно переговоры с тренерами идут длинно и нудно. Сейчас многие профессиональные тренеры обидятся на меня потому, что это не в моем стиле. Но это был не демпинг, а очень большое желание работать. Пусть все, кто меня хорошо знают, не обижаются — я не сбивал контракты. Рад, что все так сложилось.

47-летний специалист не работал три года, его последним клубом был «Нефтехимик», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Также Назаров был главным тренером «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса» и СКА. Работал со сборными Украины и Казахстана. На данный момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.