Назаров озвучил задачи на сезон и сообщил, сколько нужно времени на строительство команды

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» рассказал, какой результат будет приемлем для его команды.

— Вы постоянно общаетесь по селекционным вопросам с менеджерами клуба Ренатом Мамашевым и Алексеем Бадюковым. Они осмеливаются с вами спорить? Вот я бы не стал.

— Мы всегда спорим. Даже по телефону доказываем друг другу какие-то моменты. Именно в споре рождается истина. Один человек не может быть всегда прав. Это нереально.

— Что надо сделать, обладая ограниченными возможностями, чтобы усилить «Сочи»?

— Не буду раскрывать все моменты. За пару месяцев этого не решить. Нужно года два минимум, одновременно подкрепленные неплохим результатом. Одной-двумя победами нужного результата не добьешься. Нам надо попасть в восьмерку.

— В «Сочи» видите себя на ближайшие два года?

— Тяжело загадывать. Я лишь сказал, что мне необходимо два года, чтобы сделать из «Сочи» что-то серьезное.

— В этом сезоне какой результат будет считаться нормальным?

— Попадание в плей-офф.

— Это разве реалистично?

— Впереди еще много игр. Надо эту задачу выполнять.

Полностью интервью Андрея Назарова «СЭ» можно прочитать здесь