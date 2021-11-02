Назаров озвучил задачи на сезон и сообщил, сколько нужно времени на строительство команды
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» рассказал, какой результат будет приемлем для его команды.
— Вы постоянно общаетесь по селекционным вопросам с менеджерами клуба Ренатом Мамашевым и Алексеем Бадюковым. Они осмеливаются с вами спорить? Вот я бы не стал.
— Мы всегда спорим. Даже по телефону доказываем друг другу какие-то моменты. Именно в споре рождается истина. Один человек не может быть всегда прав. Это нереально.
— Что надо сделать, обладая ограниченными возможностями, чтобы усилить «Сочи»?
— Не буду раскрывать все моменты. За пару месяцев этого не решить. Нужно года два минимум, одновременно подкрепленные неплохим результатом. Одной-двумя победами нужного результата не добьешься. Нам надо попасть в восьмерку.
— В «Сочи» видите себя на ближайшие два года?
— Тяжело загадывать. Я лишь сказал, что мне необходимо два года, чтобы сделать из «Сочи» что-то серьезное.
— В этом сезоне какой результат будет считаться нормальным?
— Попадание в плей-офф.
— Это разве реалистично?
— Впереди еще много игр. Надо эту задачу выполнять.
Полностью интервью Андрея Назарова «СЭ» можно прочитать здесь
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