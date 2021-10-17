Назаров — о «Сочи»: «Шикарное руководство, зарплата — вовремя. Что еще тренеру надо?»
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился впечатлениями от первых дней в клубе.
— Даже не ожидал, что под моим руководством будет столько хороших ребят. Они сильно стараются, чтобы стать лучше. Шикарное руководство, зарплата — вовремя. Что еще тренеру надо?
— Завтрашний матч с «Авангардом» в Сочи станет для вас шестисотым в качестве главного тренера в КХЛ.
— Спасибо, я не знал об этом.
— Такая цифра добавит важности этой игре?
— Вряд ли она что-то добавит. Но цифра круглая, поэтому придется потратиться и проставиться ребятам из тренерского штаба. Руководство клуба надо будет тоже пригласить на барабульку.
— У вас интересный образный язык, вы всегда готовы высказать свою позицию по разным вопросам. Не хотите завести страницу в Instagram?
— Если честно, постоянно об этом думаю. Но пока решил этого не делать. Мне кажется, это не мое — выкладывать личные фотографии. Конечно, я никого не осуждаю, каждый вправе делать так, как считает нужным. Чужой инстаграм посмотрю с интересом, свой пока заводить не хочу.
— На тренировках «Сочи» появилась банка с надписью «Вазелин». Для чего?
— Все просто: тот, кто не умеет забивать буллиты, должен намазать руки вазелином. Чтобы клюшка лучше прилипала к рукам, — цитирует Назарова официальный сайт клуба.
47-летний специалист возглавил «Сочи» 30 сентября. Сочинцы занимают последнее место в Западной конференции, набрав 12 очков в 19 матчах.
Дополнительная информация:
https://hcsochi.ru/media/news/andrey-nazarov-600-matchey-v-kkhl-pridetsya-potratitsya-i-prostavitsya/
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