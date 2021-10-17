Назаров — о «Сочи»: «Шикарное руководство, зарплата — вовремя. Что еще тренеру надо?»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился впечатлениями от первых дней в клубе.

— Даже не ожидал, что под моим руководством будет столько хороших ребят. Они сильно стараются, чтобы стать лучше. Шикарное руководство, зарплата — вовремя. Что еще тренеру надо?

— Завтрашний матч с «Авангардом» в Сочи станет для вас шестисотым в качестве главного тренера в КХЛ.

— Спасибо, я не знал об этом.

— Такая цифра добавит важности этой игре?

— Вряд ли она что-то добавит. Но цифра круглая, поэтому придется потратиться и проставиться ребятам из тренерского штаба. Руководство клуба надо будет тоже пригласить на барабульку.

— У вас интересный образный язык, вы всегда готовы высказать свою позицию по разным вопросам. Не хотите завести страницу в Instagram?

— Если честно, постоянно об этом думаю. Но пока решил этого не делать. Мне кажется, это не мое — выкладывать личные фотографии. Конечно, я никого не осуждаю, каждый вправе делать так, как считает нужным. Чужой инстаграм посмотрю с интересом, свой пока заводить не хочу.

— На тренировках «Сочи» появилась банка с надписью «Вазелин». Для чего?

— Все просто: тот, кто не умеет забивать буллиты, должен намазать руки вазелином. Чтобы клюшка лучше прилипала к рукам, — цитирует Назарова официальный сайт клуба.

47-летний специалист возглавил «Сочи» 30 сентября. Сочинцы занимают последнее место в Западной конференции, набрав 12 очков в 19 матчах.