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Назаров — о первой победе с «Сочи»: «Красивая победа в овертайме»

Андрей Назаров поделился эмоциями после первой победы на посту главного тренера «Сочи»
22:45
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров коротко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2 ОТ). Эта первая победа сочинцев под руководством нового тренера.

«Знали, что будет тяжелая игра, что-то получалось, что-то нет, поблагодарил ребят за самоотдачу. Красивая победа в овертайме всегда радует болельщиков», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/08/490799.html

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Иван Шитик все материалы автора
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