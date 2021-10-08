Назаров — о первой победе с «Сочи»: «Красивая победа в овертайме»
Андрей Назаров поделился эмоциями после первой победы на посту главного тренера «Сочи»
22:45
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров коротко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2 ОТ). Эта первая победа сочинцев под руководством нового тренера.
«Знали, что будет тяжелая игра, что-то получалось, что-то нет, поблагодарил ребят за самоотдачу. Красивая победа в овертайме всегда радует болельщиков», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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