Назаров: «Активный хоккей — это то, что мы приветствуем в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:4 Б).

— Поблагодарил ребят после игры, тяжелый матч, вторая игра на выезде. Многое сегодня получалось — очень сильно старались и стало получаться. Забили четыре шайбы с игры, выиграли по буллитам — в принципе, хороший матч.

— Глотов сегодня почти 24 минуты отыграл. Можете как-то оценить его перспективы на будущее?

— Мы готовим его в сборную России, на Олимпиаду.

— Показалось, что как-то консервативно сегодня разыгрывали 5 на 3…

— Ну, почему? Было две штанги, немножко, наверное, не повезло. В целом удерживали шайбу, пытались найти финальный бросок. Я попросил ребят опрометчиво не бросать, подержать, и уже когда на 100% чувствуешь… Бакош попал в штангу, еще кто-то в штангу попал.

— Может быть, каких-то ребят сегодня выделите? Павел Шэн вошел в состав, Василий Глотов — гол и победный буллит. Насколько довольны парнями?

— Вы знаете, никого выделять не буду. Как говорится, выигрывает команда, проигрывает тренер. Сегодня ребята выиграли — молодцы, то есть все абсолютно сыграли хорошо, и каждый внес сегодня небольшую частичку в победу.

— Джей Си Лайпон сегодня вошел в состав сегодня вместе с Шэном, но опять без голов и очков. Насколько им довольны?

— Это ошибочное мнение, что любой иностранец, приехавший в Россию, должен забивать шайбы. Иностранец должен приносить пользу для итоговой победы. Джей Си, на мой взгляд, сегодня был одним из самых активных игроков, если мне не изменяет память, сделал около шести хитов. Активный хоккей — это то, что мы приветствуем. Ему тяжело одновременно делать хиты и забивать шайбы. Отдал красивую передачу, на мой взгляд, — цитирует Назарова официальный сайт клуба.

Автором единственного реализованного буллита в серии послематчевых штрафных бросков стал Василий Глотов.

В основное время у «Сочи» отличились Глотов, Никита Феоктистов, Артем Николаев и Богдан Якимов. У «Автомобилиста» два очка набрал Райан Спунер (1+1).