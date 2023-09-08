Назаревич перешел из «Сибири» в «Адмирал»

«Сибирь» и «Адмирал» произвели обмен, сообщается в официальном Telegram-канале новосибирского клуба. Ранее «СЭ» сообщал, что хоккеист перейдет в обмен на денежную компенсацию.

«Желаем хоккеисту успехов на новом месте!» — говорится в сообщении.

25-летний форвард играет за «Сибирь» с 2022 года. В прошедшем сезоне Назаревич набрал 5 (2+3) очков в 36 матчах регулярного сезона КХЛ.

Ранее Назаревич играл за московское «Динамо» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.