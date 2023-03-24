Найт: «Все ребята в «Авангарде» мотивированы тем, чтобы привезти Кубок Гагарина в Омск»
Нападающий «Авангарда» Корбэн Найт прокомментировал победу над «Металлургом» (4-0 в серии) во втором раунде плей-офф КХЛ.
«Все матчи в серии были тяжелыми. Хорошо, что нам удалось победить в четырех играх и у нас будет время отдохнуть. Но надо отдать должное сопернику — «Металлург» играл хорошо. Несколько матчей серии завершились только в овертайме, а там могло случиться что угодно
Мы играем в хороший хоккей, и победить в восьми подряд матчах в плей-офф — это невероятно. Нам нужно будет грамотно использовать эту паузу и сохранить такой настрой на следующую серию.
Наша цель — Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне мы еще играем в Омске перед своими болельщиками, и это большой плюс для нас. Все ребята в команде мотивированы тем, чтобы привезти Кубок в Омск. Но в настоящий момент мы сфокусированы на следующем раунде плей-офф", — приводит слова Найта «РБ Спорт».
«Авангард» вышел в финал Восточной конференции. Его возможный соперник определится в противостоянии между «Ак Барсом» и «Адмиралом» (счет в серии — 3:1).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|24.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -