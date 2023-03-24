Найт: «Все ребята в «Авангарде» мотивированы тем, чтобы привезти Кубок Гагарина в Омск»

Нападающий «Авангарда» Корбэн Найт прокомментировал победу над «Металлургом» (4-0 в серии) во втором раунде плей-офф КХЛ.

«Все матчи в серии были тяжелыми. Хорошо, что нам удалось победить в четырех играх и у нас будет время отдохнуть. Но надо отдать должное сопернику — «Металлург» играл хорошо. Несколько матчей серии завершились только в овертайме, а там могло случиться что угодно

Мы играем в хороший хоккей, и победить в восьми подряд матчах в плей-офф — это невероятно. Нам нужно будет грамотно использовать эту паузу и сохранить такой настрой на следующую серию.

Наша цель — Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне мы еще играем в Омске перед своими болельщиками, и это большой плюс для нас. Все ребята в команде мотивированы тем, чтобы привезти Кубок в Омск. Но в настоящий момент мы сфокусированы на следующем раунде плей-офф", — приводит слова Найта «РБ Спорт».

«Авангард» вышел в финал Восточной конференции. Его возможный соперник определится в противостоянии между «Ак Барсом» и «Адмиралом» (счет в серии — 3:1).