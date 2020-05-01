Нападающий Корбан Найт перешел в «топовый клуб КХЛ», сообщил в Twitter агент хоккеиста Алеша Пилко. О какой именно команде идет речь, он не уточнил, но известно, что соглашение рассчитано на два года.

Corban Knight has inked a 2 year deal with a top KHL club. #KHLfinest — Aljo?a Pilko (@PlayersAgentTM) May 1, 2020

В минувшем сезоне 29-летний канадец выступал за «Барыс». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 60 матчей и набрал 41 (20+21) очко, в 5 играх плей-офф отметился результативной передачей.

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